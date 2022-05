Im schlimmsten Fall h├Ątte die sehr ansteckende Omikron-Variante das Potenzial, zu 5,1 Millionen Einlieferungen in Krankenh├Ąuser zu f├╝hren. 2,7 Millionen Patienten k├Ąmen dann auf Intensivstationen, schreiben die Autoren um Hongjie Yu, die vor allem an der Fudan-Universit├Ąt in Shanghai, aber auch in den USA forschen. Wegen der Altersunterschiede in Chinas Impfabdeckung w├Ąren die meisten Toten ungeimpfte Menschen ├╝ber 60 Jahre.