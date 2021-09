Von der Bahn abgekommen

Behörde untersucht Abweichung bei Bransons Weltraumflug

02.09.2021, 09:14 Uhr | rtr

Milliardär Richard Branson in der Schwerelosigkeit: Seine Firma Virgin Galactic flog als erste mit eigener Rakete in den Weltraum. (Quelle: ZUMA /imago images)

Bransons erster Flug an den Rand des Weltraums wurde weltweit gefeiert. Doch das Raumschiff flog zum Teil außerhalb des vorgegebenen Luftraums. Jetzt untersucht die US-Luftfahrtbehörde die Route.

Die US-Luftfahrtbehörde FAA untersucht eine Kursabweichung beim Landeanflug der Weltraummission des britischen Milliardärs und Firmengründers Richard Branson. Das Raumschiff sei bei der Rückkehr zum Spaceport von der freigegebenen Route abgewichen, sagte ein FAA-Sprecher. "Die Untersuchung ist im Gange".

Virgin Galactic reagierte nicht sofort auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters nach einem Kommentar. Die Zeitschrift "The New Yorker" hatte zuvor berichtet, das Raumschiff sei eine Minute und 41 Sekunden lang außerhalb des vorgeschriebenen Luftraums geflogen. Ein rotes Licht habe eine Warnung vor dem Eintritt in den Gleitkegel angezeigt.