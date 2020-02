LIVEHauptstadt-Ticker

Berlin prüft Verbot der israelfeindlichen Al-Kuds-Demonstration

Berlin ist eine Stadt, in der immer etwas los ist. Hier informieren wir Sie über die aktuellsten News von heute aus den Stadtteilen, zum aktuellen Wetter, zu Hertha sowie Union – und zu allem, was Sie sonst wissen müssen, um in der Stadt mitreden zu können.

Der Berliner SPD-Innensenator Andreas Geisel möchte, dass antisemitische Veranstaltungen, wie die Al-Kuds-Demonstration nicht in Berlin stattfinden. Die Innenverwaltung schöpfe derzeit "alle rechtsstaatlichen Möglichkeiten aus, um solche Veranstaltungen zu verhindern oder mit entsprechend harten Auflagen zu versehen, damit (...) der Hass nicht gesät werden kann."

Der Al-Kuds-Tag liegt am letzten Tag des muslimischen Fastenmonats Ramadan. Der Iran ruft jährlich an diesem Tag zur Eroberung Israels auf. Zuvor hatte die "Bild" berichtet, dass der Veranstalter der "Classic Days" die Oldtimer-Show abgesagt hatte, weil ihm die Demonstration am 16. Mai ins Gehege kam. Geisel widerspricht dem.

Berlin wird im Jahr 2030 etwa 3,925 Millionen Einwohner haben. Das geht aus der neuen Bevölkerungsprognose hervor. Demnach wächst die Hauptstadt bis 2025 um 140.000 Menschen auf 3,888 Millionen. In den folgenden fünf Jahren kämen dann noch einmal 7.000 Einwohner jährlich hinzu. Das größte Wachstum hat laut neuer Prognose der Bezirk Pankow zu erwarten, gefolgt von Treptow-Köpenick, Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf.

Bereits am Donnerstag soll auf dem Tempelhofer Feld mit der Pflanzung von 91 Bäumen begonnen werden. Das teilte die Senatsumweltverwaltung mit. Neben Eichen- und Ahornbäumen werden auch 36 Obstbäume gepflanzt, an denen sich die Bürger bedienen können und Schatten suchen können. Interessierte Bürger können im März selber Hand anlegen und Bäume setzen.

Bäume liegen vor dem Einpflanzen in einem Park: Das Tempelhofer Feld bekommt 91 neue Bäume. (Quelle: Sven Simon/Symbolbild/imago images)



Das Land Berlin verstärkt dauerhaft den Schutz von Moscheen, Synagogen, migrantischen Vereinen und Kultureinrichtungen. Das teilte Innensenator Andreas Geißel heute nach der Senatssitzung mit. Die Einrichtungen, zu denen auch Shisha-Bars und Restaurants gehören können, werden demnach von Polizisten in Uniform und in Zivil rund um die Uhr oder zu bestimmten Zeiten beobachtet.

Berlin zieht damit die Konsequenz aus dem mutmaßlich rassistisch motivierten Anschlag von Hanau und vorhergegangenen rechtsextremistischen Attentaten.

S-Bahn und BVG wollen Berliner, die sich freiwillig für andere engagieren, unterstützen. Dafür stellen die beiden Verkehrsunternehmen in den folgenden zwei Jahren pro Jahr 17.000 Einzelfahrscheine zur Verfügung. Das teilte die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales mit.

Demnach sollen die Tickets vor allem Geringverdienern zugutekommen, für die die Fahrten zum Einsatzort eine finanzielle Belastung sind. Die Aktion findet bereits zum zehnten Mal statt.

In gut drei Wochen treffen der 1. FC Union Berlin und Hertha BSC im Olympiastadion zum zweiten Berlin-Derby der Saison wieder aufeinander. Das gut 74.000 Zuschauer fassende Stadion ist komplett ausverkauft. Nun hatte ein Union-Fan die Idee zu einem ungewöhnlichen Tauschgeschäft. Er bietet sein Derby-Ticket im Tausch gegen einen Kita-Platz an. Hier lesen Sie mehr.

In Berlin-Mitte ist am Montag ein Mann vor eine U-Bahn gestürzt und wurde von ihr überrollt. Er blieb unverletzt.



Nach Angaben der Polizei kam es auf einem Bahnsteig des Bahnhofs Französische Straße zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Im Gerangel habe ein 29-Jähriger das Gleichgewicht verloren und sei vor eine einfahrende U-Bahn gestürzt, die keine Gefahrenbremsung mehr durchführen konnte.



Mit Hilfe von Rettungskräften konnte der Mann aus dem Gleisbett geborgen werden. Sichtbare Verletzungen seien nicht zu erkennen gewesen. Dennoch wurde der Mann für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

In einem Wohnhaus im Berliner Ortsteil Neukölln ist eine Wohnungstür vermutlich in Brand gesetzt worden. Das Feuer brach am Dienstagmorgen gegen 6.25 Uhr am Weigandufer aus, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte.



#Brand in #Neukölln

Wie wichtig #Rauchmelder sind, zeigte sich bei einem #Wohnungsbrand heute Morgen. Bevor der Rauch in die Schlafzimmer drang, wurden die Bewohner durch das Piepen geweckt und konnten sich auf den Balkon retten. Niemand wurde verletzt!https://t.co/7Z3r71tnSE — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) February 25, 2020

"Wie wichtig Rauchmelder sind, zeigte sich bei einem Wohnungsbrand heute Morgen", hieß es in einem Tweet der Feuerwehr. Bevor der Rauch in die Schlafzimmer der Wohnung drang, wurden die Bewohner durch das Piepen der Rauchmelder geweckt und konnten sich dadurch auf den Balkon retten. Die Flammen wurden von der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Verletzte gab es demnach keine.



In Berlin haben 2019 so viele Menschen wie nie zuvor den Zoologischen Garten, den Tierpark und das Aquarium besucht. Rund 5,5 Millionen Tierfans statteten den tierischen Bewohnern im Vorjahr einen Besuch ab, wie die Zoologischer Garten Berlin AG mitteilte. Das sei im Vergleich zu 2018 ein Plus von 400.000 Besuchern. Daran dürften die junge Eisbärin Hertha und die Pandas einen guten Anteil haben.

Fahrgäste der Berliner S-Bahn müssen heute auf einigen Strecken etwas mehr Zeit einplanen. Wegen einer technischen Störung nach Bauarbeiten am Gleis bestehe zwischen Halensee und Westend Pendelverkehr im 20-Minuten-Takt, teilte die Deutsche Bahn in der Nacht mit. Die Linien S41 und S42 können den Angaben zufolge nur zwischen Tempelhof und Westend im 10-Minuten-Takt fahren. Die S46 verkehre nur zwischen Königs Wusterhausen und Tempelhof. Die S45 nur zwischen Hermannstraße und Flughafen Schönefeld.

Eine Berliner S-Bahn: Am Dienstag kommt es wegen einer technischen Störung zu Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr. (Quelle: Frank Sorge/imago images)



Zur Umfahrung zwischen Ostkreuz und Westkreuz sollten demnach die Linien S3, S5, S7 und S9 sowie zwischen Südkreuz und Gesundbrunnen die Linien S1, S2, S25 und S26 genutzt werden. Eine Behebung der Störung sei bis ca. 23 Uhr zu erwarten, wie die S-Bahn Berlin auf ihrer Website vermeldet.

Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in unserem neuen Hauptstadt-Ticker! Auch heute finden Sie hier zwischen 7.15 und 20 Uhr wieder alle wichtigen Meldungen aus der Hauptstadt. Schauen Sie doch immer mal wieder vorbei!