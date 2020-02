LIVEHauptstadt-Ticker

Füchse Berlin verlieren gegen Tabellenletzten Nordhorn

Eine 84-jährige Fußgängerin ist in Berlin-Karlshorst von einem Polizeiauto angefahren und schwer verletzt worden. Die Beamten waren laut Polizei am Donnerstagvormittag mit Blaulicht und Martinshorn auf der Treskowallee unterwegs und überquerten eine rote Ampel, als die Seniorin die Fahrbahn betrat. Trotz einer Gefahrenbremsung sei es zum Zusammenstoß gekommen. Eine Atemalkoholkontrolle beim Fahrer des Wagens verlief negativ. Zum genauen Unfallhergang werde ermittelt. Es ist bereits der dritte Vorfall dieser Art in kurzer Zeit.

Vergangene Woche starb eine Berliner Fußgängerin im Krankenhaus an ihren Verletzungen, nachdem der Wagen einer Zivilstreife mit Blaulicht und Sirene sie erfasst hatte. Auch Mitte Februar war ein Fußgänger nach einem Zusammenstoß mit einem Polizeiauto gestorben.

Die Füchse Berlin haben sich in der Handball-Bundesliga blamiert. Am Donnerstagabend verloren die Berliner in der Max-Schmeling-Halle gegen den Tabellenletzten HSG Nordhorn-Lingen mit 30:32.



Die Niedersachsen hatten zuvor erst ein Ligaspiel in dieser Saison gewonnen. Die Füchse rutschen damit auf Platz fünf ab. Beste Berliner Werfer vor 5.756 Zuschauern waren Dainis Kristopans mit neun Toren und Hans Lindberg mit acht Treffern.

