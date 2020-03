LIVEHauptstadt-Ticker

Polizei entdeckt mutmaßliches Kokstaxi

Polizisten führen eine Verkehrskontrolle durch (Symbolbild): In Kreuzberg haben Beamte bei einer Kontrolle offenbar ein Kokstaxi entdeckt. (Quelle: Blaulicht News/imago images)

Eigentlich wollten Beamte der Polizei Berlin am Sonntagmorgen nur einen Gurtverstoß ahnden. Offenbar stießen sie dabei aber auf ein mutmaßliches Kokstaxi.

Wie die Polizei mitteilt, führten Einsatzkräfte gegen 7.40 Uhr eine Kontrolle in der Kottbusser Straße durch. Demnach fiel ihnen dabei auf, dass ein Mann in einem VW nicht angeschnallt war. Als der 40-jährige Fahrer des Wagens seine Personalpapiere aus dem Portemonaie nehmen wollte, um sich für die Kontrolle auszuweisen, entdeckten die Beamten eine hohe Geldsumme darin.

Bei einer freiwillig gestatteten Durchsuchung des Wagens stellten die Polizisten dann mehr als 20 offenbar mit Kokain gefüllte Gefäße und weiteres Bargeld sicher. Das Geld, die Gefäße sowie der VW wurden von der Polizei beschlagnahmt. Der mutmaßliche Drogenhändler wurde einem Fachkommissariat übergeben.

