Mehrere Verletzte bei Wohnungsbrand

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr mit eingeschaltetem Blaulicht ist zu sehen (Symbolfoto): In Spandau hat es in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. (Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa)

In wenigen Minuten beginnt eine Kundgebung auf der Lennéstraße in Mitte. Der Bereich zwischen Ebert- und Bellevuestraße ist bis nachmittags gesperrt, teilt die Verkehrsinformationszentrale Berlin auf Twitter mit. Hunderte Teilnehmer werden erwartet.



Wegen einer um 08:00 Uhr beginnenden #Kundgebung mit mehreren hunderten Teilnehmenden ist die Lennéstraße in #Mitte zwischen Ebertstraße und Bellevuestraße bis zum Nachmittag #gesperrt. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) March 12, 2020

An der Technischen Universität Berlin gibt es nach Angaben von TU-Präsident Christian Thomsen bisher drei bestätigte Infektionsfälle – bei insgesamt rund 35.000 Studierenden und fast 8.000 Mitarbeitern. Nun plant die Hochschule wegen der Coronavirus-Pandemie Online-Prüfungen.



Christian Thomsen, Präsident der Technischen Universität Berlin: An der TU sollen Studierende online ihre Prüfungen ablegen können.



"Wir bauen dabei auf die Ehrlichkeit der Studierenden", sagte TU-Präsident Christian Thomsen der Deutschen Presse-Agentur. Natürlich gebe es für die Uni keine absolute Sicherheit, dass nicht Freunde oder Eltern die Klausuren am Computer schrieben. "Aber auch bei normalen Klausuren wird geschummelt", ergänzte Thomsen.

Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Spandau sind mehrere Menschen verletzt worden. Das Feuer sei am frühen Donnerstagmorgen im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses im Glacisweg ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit. Sieben Menschen wurden verletzt, drei davon kamen in umliegende Krankenhäuser.

