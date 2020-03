LIVEHauptstadt-Ticker

Junge Frau rast mit Porsche über Stadtautobahn

Die für die kommenden Wochen geplanten Erstkommunionfeiern des Erzbistums Berlins sind aufgrund der Corona-Krise verschoben worden. Davon betroffen seien nach Angaben eines Sprechers bis zu 2000 Erstkommunionkinder. Auch Firmungen werden bis Mitte Mai ausgesetzt.

Das Erzbistum Berlin ist nach eigener Aussage das zweitgrößte Bistum Deutschlands. Rund 409.000 Katholiken gehören zu der Erzdiözese.

Für eine Porsche-Fahrerin endete gestern eine Spritztour auf der Stadtautobahn mit einer Strafe von mindestens 680 Euro und mehrmonatigem Fahrverbot. Die Frau war mit ihrem Wagen und einem Beifahrer, der nur Pyjama und Bademantel trug, doppelt so schnell wie erlaubt auf der Stadtautobahn unterwegs. Das berichtet die Polizei.

In Berlin wird durch die derzeitigen Einschränkungen des Alltags mit einer Zunahme der Spannungen in Familien gerechnet. Das Zusammensein auf engem Raum könne in der Coronavirus-Krise dazu führen, dass soziale Konflikte eher eskalierten, teilte Justizsenator Dirk Behrendt von den Grünen mit.



Der Berliner Justizsenator Dirk Behrendt: Der Grünen-Politiker rechnet während der Coronavirus-Pandemie mit mehr Fällen häuslicher Gewalt. (Quelle: Rainer Unkel/imago images)



"Wir stellen uns in dieser Zeit darauf ein, dass Straftaten der häuslichen Gewalt deutlich zunehmen werden", sagte er. Für diese Fälle werden laut dem Senator trotz der Pandemie Kapazitäten bei der Staatsanwaltschaft bereitgehalten - ebenso bei Zivilgerichten.

Im Kampf gegen Kontakt-Verstöße in der Coronavirus-Krise hat die Berliner Polizei einen Hubschrauber eingesetzt. Am frühen Dienstagabend überflogen Polizisten den Gleisdreieck-Park, die Hasenheide in Neukölln und den Volkspark Friedrichshain. Mehrere Hinweise zu vollen Parks seien eingegangen, schrieb die Polizei auf Twitter. Die Hintergründe lesen Sie hier.

Ein Helikopter der Polizei fliegt (Symbolbild): In Berlin wurde die Einhaltung des Kontaktverbots auch aus der Luft kontrolliert. (Quelle: snapshot/imago images)



Berlin will so wie andere Bundesländer schwer kranke Corona-Patienten aus Italien zur Behandlung aufnehmen. Das kündigte der Regierende Bürgermeister Michael Müller von der SPD gestern Abend an. "Solidarität macht nicht an der Stadtgrenze halt", erklärte er in der rbb-Talksendung "Wir müssen reden!". "Wir wollen helfen und Patienten aus Italien aufnehmen. Darüber habe ich heute mit dem Charité-Chef gesprochen", sagte Müller weiter.

In Berlin ist eine dritte Person durch das Coronavirus gestorben. Das teilte die Gesundheitsverwaltung am Dienstagabend mit. Demnach handelt es sich dabei um einen 42 Jahre alten Mann.

Panorama vom Zentrum von Berlin-Mitte: Die wichtigsten aktuellen News aus Berlin in unserem Hauptstadt-Ticker. (Quelle: Dirk Sattler/imago images)



