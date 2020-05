LIVEHauptstadt-Ticker

Labor bestätigt Mängel bei Charité-Masken

12.05.2020, 07:10 Uhr | cf, t-online.de

Bei einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Berlin-Haselhorst sind zwei Menschen verletzt worden. Das Feuer am Montagabend in der Gartenfelder Straße, das sich über mehrere Kellerverschläge ausbreitete, habe starken Rauch verursacht, teilte die Feuerwehr mit. Mehr als ein Dutzend Menschen seien aus dem viergeschossigen Haus teilweise über Leitern gerettet worden.



Update #Haselhorst:

Es brannte im Keller eines 4-geschossigen Wohnhauses mit Verrauchung mehrerer Hausaufgänge.

13 Personen wurden gerettet, teilweise über tragbare Leitern. 1 Person musste mit einer #Rauchgasvergiftung in ein Krhs. transportiert werden.#Estuk pic.twitter.com/rFLk6KNvGr — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 11, 2020

Eine Person kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Eine Frau wurde vor Ort versorgt. Zwischenzeitlich waren 70 Feuerwehrleute an der Einsatzstelle. Die Ursache für den Brand war noch unklar.

Nach einem Rückruf von Schutzmasken hat die Berliner Charité vorsorglich alle 21 vorrätigen Modelle von einem Labor überprüfen lassen. "Zwei Maskentypen wurden aus dem Verkehr gezogen und wurden bereits zurückgerufen. Sie weisen qualitative Mängel auf", sagte die Sprecherin des Universitätsklinikums, Manuela Zingl, der Deutschen Presse-Agentur. Vergangene Woche war zunächst der Rückruf eines Modells wegen eines laut Charité falschen CE-Zeichens bekannt geworden. Die Testergebnisse bestätigen nun die befürchteten Mängel.

Der Test betrifft Masken der Schutzstufen FFP2 und FFP3, die im März bei unterschiedlichen Lieferanten gekauft wurden, wie Zingl erläuterte. Ein Zeitpunkt, zu dem "die Liefersituation von Schutzausrüstung am Markt aufgrund der Covid-19-Pandemie sehr angespannt" gewesen sei. Dennoch: 19 Maskentypen hätten ein positives Testergebnis erhalten.

Von den beanstandeten Maskentypen hatte die Charité nach dpa-Informationen insgesamt mehrere Zehntausend Stück beschafft. Wie viele davon bereits an das Personal ausgegeben waren und verwendet wurden, blieb offen.

