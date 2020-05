LIVEHauptstadt-Ticker

Berliner Orchester spielt zu Land, zu Wasser und in der Luft

29.05.2020, 08:02 Uhr | dak, dpa

Ein Musiker des Deutschen Symphonie-Orchesters spielt in einem Berliner Hinterhof: An Pfingsten sind Aktionen in der ganzen Stadt geplant. (Quelle: Olaf Wagner/Archivbild/imago images)

Das Deutsche Symphonie-Orchester (DSO) musiziert über Pfingsten an Land, auf dem Wasser und in der Luft. Orchestermusiker wollen dabei in einem Doppeldeckerbus durch Berlin fahren, auf einem Floß auf der Spree spielen und in einem Heißluftballon aufsteigen, teilte das DSO mit. "Berlin braucht Musik!" – unter diesem Motto sind Auftritte vor sozialen Einrichtungen, an öffentlichen Plätzen und entlang der Wasserwege in Charlottenburg, Wilmersdorf, Schöneberg und Mitte geplant.

In Zeiten geschlossener Konzerthäuser wolle das Orchester zeigen, dass das Erlebnis von Live-Musik kein Luxus, sondern ein existenzielles menschliches Bedürfnis sei. Eine Übersicht über die Aktionen finden Sie hier.

Am Freitagnachmittag soll die Kuppel des Humboldt-Forums mit dem Aufsetzen des Kreuzes fertiggestellt werden. Doch das Symbol ist nicht unumstritten. Kritiker sehen in dem Kreuz eine Belastung für völker- und religionsübergreifende Themen wie etwa die Restitutionsdebatte um Objekte mit kolonialem Hintergrund. Das Kreuz war ursprünglich nicht in den Rekonstruktionsplänen des Stadtschlosses in Berlin-Mitte enthalten.

Die Laterne mit dem Kreuz für die Kuppel des Berliner Stadtschloss: Das Kreuz ist nicht unumstritten. (Quelle: picture alliance/Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa)



Mahret Kupka sieht die Möglichkeit vertan, die Rekonstruktion "zeitgemäßer, offener und dialogbereit zu gestalten". Die Kuratorin am Museum Angewandte Kunst in Frankfurt am Main kritisiert auch den Spruch auf der Kupel: "Es ist in keinem andern Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu, zur Ehre Gottes des Vaters. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind." Es sei merkwürdig, an dem Spruchband festzuhalten. "Das ist einfach eine sehr krasse Aussage, die tatsächlich alles unterläuft, was das Humboldt Forum vorgibt, sein zu wollen."

Wenn das Wetter mitspielt, wird das Berliner Stadtschloss am Abend um zwölf Meter – auf 68 Meter – gewachsen sein. Weitere Hintergründe lesen Sie hier.



