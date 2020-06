LIVEHauptstadt-Ticker

Alba ist Meister – Hoeneß gratuliert

Ein 41-Jähriger ist während eines Polizeieinsatzes in Berlin-Wilmersdorf gestorben. Er randalierte zuvor in einem Treppenhaus und soll mit Gegenständen geworfen haben.

Beschäftigte in Berliner Kitas können sich ab Montag auch ohne Symptome auf das Coronavirus testen lassen. Das sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Sonntag dem "Tagesspiegel". Müller kündigte an, das Angebot "voraussichtlich in der zweiten Juli-Hälfte" auch für alle Beschäftigten von Schulen zu öffnen. Für die Tests sollen die Menschen demnach vorerst in die zentrale Teststelle der Charité im Virchow-Klinikum kommen. Zuvor hatte die "Berliner Zeitung" berichtet.

Weil er seine Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung in Berlin-Neukölln getötet haben soll, muss sich ein 25-Jähriger ab heute vor dem Landgericht verantworten. Der Angeklagte soll die 23 Jahre alte Frau Ende Dezember 2019 während einer Auseinandersetzung massiv geschlagen, gewürgt und anschließend mit einem Messer attackiert haben. Sie habe unter anderem mehrere Stichverletzungen erlitten.



Als die von Zeugen alarmierte Polizei eintraf, sei das Opfer bereits tot gewesen. Der Verdächtige sei festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Totschlag aus. Für den Prozess sind sechs Verhandlungstage vorgesehen.

Die neue Woche startet in Berlin und Brandenburg mit einer dichten Wolkendecke am Himmel sowie stellenweise Regenschauern und kurzen Gewittern. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) steigen die Temperaturen am Montag auf 23 bis 25 Grad.



Der Dienstag soll den Prognosen der Meteorologen zufolge etwas freundlicher werden als der Wochenstart. In den südöstlichen Landesteilen Brandenburgs kann es heiter bis wolkig und trocken werden.

Glückwunsch an die Albatrosse! Nach zwölf Jahren kehrt Alba Berlin auf den Basketball-Thron zurück und sichert sich die neunte Meisterschaft.

Uli Hoeneß sieht in Alba Berlin einen würdigen Nachfolger des entthronten deutschen Basketball-Meisters FC Bayern. "Sie haben wirklich überragend während dieser drei Wochen gespielt und da muss ich ihnen gratulieren, denn sie haben die Meisterschaft verdient gewonnen", sagte der 68 Jahre alte Ehrenpräsident der Münchner am Sonntagabend in der Sendung "Blickpunkt Sport" des Bayerischen Fernsehens.

Auch Marko Pesic, Geschäftsführer der Bayern-Basketballer, gratulierte seinem Ex-Club via Twitter zu einer "großartigen Saison, die von der Meisterschaft gekrönt wurde! Sehr verdient...".

