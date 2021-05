Bei Abrissarbeiten in Berlin

Mann im Bett von Bruchstück getroffen – Not-OP

07.05.2021, 12:43 Uhr | t-online

Eine tragische Verkettung hat einen 54-Jährigen fast das Leben gekostet: Bei Balkonabrissarbeiten löste sich ein Bruchstück und traf den Mann am Kopf. Er schwebt in Lebensgefahr.

Bei Balkonabrissarbeiten am Donnerstagmorgen in Berlin-Staaken hat sich ein 20 Kilogramm schweres Bruchteil gelöst. Durch unglückliche Verkettungen verletzte es einen Mann lebensgefährlich. Die Polizei ermittelt nun wegen Baugefährdung.



Das Teil fiel laut Polizeibericht vom 5. Stock eines Mehrfamilienhauses in der Südekumzeile herab. In der zweiten Etage prallte es gegen das Baugerüst und durchschlug die Scheibe einer Wohnung. Darin lag ein 54-jähriger Mann im Bett. Das Bruchstück traf diesen genau am Schädel.

Mit lebensgefährlichen Verletzungen musste er in ein Krankenhaus gebracht werden. Es folgte eine Not-OP. Noch immer befindet der Mann sich in einem kritischen Zustand, so die Polizei.