Niederländisches Königspaar trifft Merkel und Schäuble

06.07.2021, 02:37 Uhr | dpa

Mit einer Reihe hochrangiger Treffen setzt das niederländische Königspaar am heutigen Tag seinen Staatsbesuch in Berlin fort. So kommen König Willem-Alexander und Königin Máxima unter anderem mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) zusammen. Darüber hinaus werden sie von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) im Bundesrat empfangen, wo Willem-Alexander eine Rede halten wird. Am Abend steht außerdem ein gemeinsamer Konzertbesuch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf dem Programm.