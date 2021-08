Stollberg/Erzgeb.

Wahlkampfauftakt der sächsischen AfD mit Tino Chrupalla

19.08.2021, 02:02 Uhr | dpa

Die sächsische AfD startet am Donnerstag (18.00 Uhr) in Stollberg (Erzgebirgskreis) in den Bundestagswahlkampf. Neben dem Bundesvorsitzenden Tino Chrupalla wird der sächsische Partei- und Fraktionschef Jörg Urban erwartet. Zudem will sich der Direktkandidat für den Wahlkreis Chemnitzer Land, Mike Moncsek, vorstellen.

Die AfD könnte laut einer aktuellen Umfrage in Sachsen erneut stärkste Kraft bei der Bundestagswahl werden. Demnach käme sie auf 25 Prozent und damit auf einen Prozentpunkt mehr als die CDU, wie die "Leipziger Volkszeitung" am Montag berichtete. Bei der Bundestagswahl 2017 hatte die AfD drei Direktmandate in Sachsen geholt. Beim landesweiten Ergebnis lag sie mit 27 Prozent damals knapp vor der CDU (26,9 Prozent).