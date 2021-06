Bonn

Polizei zerschlägt Drogenring: Vier Verdächtige in Haft

16.06.2021, 14:59 Uhr | dpa

Die Bonner Polizei hat nach eigenen Angaben einen großangelegten Drogenring zerschlagen und vier Verdächtige festgenommen. Bei der Durchsuchung von zwölf Wohnungen in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis beschlagnahmten die Ermittler nach Angaben vom Mittwoch rund 1,5 Kilogramm Kokain, 130.000 Euro Bargeld, 15 hochwertige Armbanduhren und elf Fahrzeuge. Rund 60 Beamte waren an der Razzia am Dienstag beteiligt. Gegen die 33 bis 42 Jahre alten Festgenommenen wurde Haftbefehl wegen Verdachts des gewerbsmäßigen Drogenhandels und Einfuhrschmuggels erlassen.