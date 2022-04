Riesenrad neben Notunterkunft

Osterwiese in Bremen lädt Geflüchtete zu Besuch ein

06.04.2022, 19:31 Uhr | dpa

Das Jahrmarktvergnügen in Bremen und die geflüchteten Familien aus der Ukraine sind direkte Nachbarn. Jetzt will die Osterwiese ein Zeichen der Solidarität setzen und lädt die Familien zum Besuch ein.

Mit einer Einladung an ukrainische Flüchtlingskinder und ihre Eltern will die Osterwiese in Bremen ein Zeichen der Solidarität mit der kriegsgeplagten Ukraine setzen. Das sagte Rudolf Robrahn, Vorsitzender des Bremer Schaustellerverbandes, am Mittwoch. Das traditionelle Volksfest findet vom kommenden Freitag (8. April) bis zum 24. April statt – und sei nach Angaben der Organisatoren das erste große Volksfest bundesweit ohne Corona-Auflagen.

Das Jahrmarktvergnügen und die Flüchtlinge sind in der Hansestadt direkte Nachbarn. Zwei große Messehallen am Veranstaltungsgelände Bürgerweide dienen seit Wochen als Notunterkunft. Die ukrainischen Familien seien am kommenden Montagmittag zu einem organisierten Besuch der Osterwiese eingeladen, sagte Robrahn. Man wolle ihnen einen schönen Tag machen. "Sie sollen alles bekommen, was sie wollen."

Auf Feuerwerk wolle man aus Rücksicht auf die Geflüchteten verzichten

Die Osterwiese bietet vom Riesenrad über Geisterbahn und Kinderkarussell bis zur Losbude 176 Attraktionen. Auf ein Feuerwerk werde mit Rücksicht auf die Flüchtlinge verzichtet. Die Schausteller rechneten mit 500 bis 800 Gästen. Im Gegenzug verzichte die Stadt auf die Standgebühren. Das macht den Angaben nach 146.000 Euro aus.

Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt zeigte sich erleichtert, dass die Osterwiese nach zwei Jahren Pandemie-Pause wieder ohne Einschränkungen stattfinden könne. Im Unterschied zu anderen Bundesländern hatte Bremen versucht, die traditionellen Volksfeste möglichst stattfinden zu lassen. Es gab Hygieneauflagen oder auch Verschiebungen, so dass die Feste in Phasen mit weniger Infektionen fielen. Falls es während der Osterwiese Probleme mit der Infektionslage gebe, könne man jederzeit auf die bewährten Hygienekonzepte zurückgreifen, sagte Vogt.