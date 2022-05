Sachsen: Beziehungen zu Großbritannien und Südkorea stärken

Nach zwei Jahren Pandemie will Sachsen seine Wirtschaftsbeziehungen ins Ausland stärken. Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) ist noch bis Freitag mit einer 25-köpfigen Delegation aus Hochschul- und Kammervertretern in Großbritannien unterwegs und führt Gespräche mit Politikern und Wirtschaftsvertretern. Die Reise war schon länger geplant und wurde coronabedingt mehrfach verschoben, wie er der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag sagte. "Großbritannien ist für Sachsen der drittwichtigste Handelspartner. Wir wollen, dass sich unsere Beziehungen erneuern und auch verstärken."

Die Delegation habe bereits am Montag Gespräche im politischen Raum geführt und mit dem Investitionsminister Lord Grimstone of Boscobel verabredet, dass es weitere Kooperationen geben solle. "Er ist vor allem am Thema Elektromobilität interessiert, da auch die Automobilindustrie in Großbritannien von der Transformation betroffen ist", sagte Dulig.