Mutter gewürgt, Vater geschlagen

Mann attackiert Eltern – Fluchtversuch endet mit Unfall

04.01.2021, 09:38 Uhr | dpa

Der Schriftzug "Unfall" leuchtet an einem Streifenwagen (Symbolbild): Ein 30-Jähriger ist bei einem Unfall in Erfurt schwer verletzt worden. (Quelle: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/dpa)

Ein 30-Jähriger hat seine Eltern während einer gemeinsamen Autofahrt angegriffen und aus dem Wagen befördert. Sein anschließender Fluchtversuch endete mit einem Unfall in Erfurt. Der Mann wurde schwer verletzt.

Ein 30 Jahre alter Mann hat seine Eltern während einer Autofahrt attackiert und sich beim Fluchtversuch schwer verletzt. Der Mann sei am Sonntagabend gemeinsam mit seinen Eltern auf einer Landstraße zwischen Weimar und Erfurt unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Montag mit. Dann habe der Sohn seine Mutter gewürgt und auf seinen Vater eingeschlagen, um die Kontrolle über den Wagen zu erlangen. Nachdem er die Eltern aus dem Auto befördert habe, sei der Mann mit dem Wagen Richtung Erfurt geflohen. Die Polizei habe die Verfolgung aufgenommen, nachdem der Mann mit bis zu 150 km/h in Erfurt aufgefallen sei.

An einer Kreuzung habe der Mann die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei gegen die Fassade eines Wohnhauses gekracht. Der Mann sei dabei schwer verletzt worden, hieß es. Am Auto sei ein Totalschaden entstanden. Durch den Aufprall wurden nach Angaben der Polizei das Wohnhaus sowie zwei Mopeds beschädigt. Der Mann stand demnach unter Drogen und besitzt keine Fahrerlaubnis.