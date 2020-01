LIVESport-Tag im Live-Blog

Eintracht Frankfurt kämpft mit Personalmangel

14.01.2020, 12:18 Uhr | t-online.de

Es gibt aber auch gute Nachrichten von der Eintracht: André Silva und Frederik Rönnow trainieren wieder. Daichi Kamada, der in der vergangenen Woche einen Bänderriss erlitten hat, kann voraussichtlich in der kommenden Woche wieder einsteigen, teilt der Verein auf Twitter mit.



9.38 Uhr: 1. FFC Frankfurt bereitet sich auf Testspiel vor



Der 1. FFC Frankfurt befindet sich nach wie vor im Trainingslager. Doch schon am Wochenende steht das erste Testspiel am. Die Fußballerinnen treffen auf den TSV Schott Mainz. Anstoß ist um 11 Uhr. Wichtig wird es dann aber vor allem im Februar. Denn am 16. Februar steht das erste Pflichtspiel des Jahres auswärts in Jena an.

Eintracht Frankfurt hat derzeit mit personellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Die Abwesenheit einiger Spieler, unter anderem Jan Red, kann vom Klub gerade so aufgefangen werden. Doch nun muss die Eintracht umdenken: Gelson Fernades und Daichi Kamada fallen verletzt aus. Nun wird es Zeit für eine neue Taktik. Und für neue Spieler!

Die Eintracht Frankfurt möchte wieder eine U23-Mannschaft etablieren. Dafür spreche mangelnde Spielpraxis beim Nachwuchs im Profikader.

2014 gab die Eintracht Frankfurt bekannt, auf die U23-Mannschaft zu verzichten. Damals argumentierte der Verein mit sechsstelligen Einsparungen und dem überschaubaren Wert der Regionalliga. Das berichtete "hessenschau.de". Ein weiteres Argument war, ob ein Spieler für den Profikader tauge, stelle sich schon in der U19 heraus.

