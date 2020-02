LIVESport-Tag im Live-Blog

Da Costa lehnt Spielabbrüche bei Rassismus ab

24.02.2020, 12:40 Uhr | t-online.de, cf

Egal ob Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, 1. FFC Frankfurt oder die vielen kleineren Frankfurter Sportvereine: Sport spielt in Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Fußballprofi Danny da Costa hält einen Spielabbruch im Kampf gegen Rassismus nicht für eine geeignete Maßnahme. "Ich glaube nicht, man bestraft dann 50.000 Zuschauer, weil eine Gruppe von, sagen wir, zehn Leuten, sich daneben benimmt", sagte der deutsch-angolanische Verteidiger im Interview der "Frankfurter Rundschau". "Und mal ehrlich: Wer Affenlaute macht, weil da ein paar Dunkelhäutige rumlaufen, der interessiert sich doch nicht großartig dafür, was auf dem Platz passiert, dem ist das doch egal."

Der 29-jährige gebürtige Neusser war 2013 selbst Opfer rassistischer Beschimpfungen während eines Zweitligaspiels zwischen 1860 München und dem FC Ingolstadt gewesen. "Natürlich gibt es Vorfälle, aber das sind Idioten, die gibt es leider überall", meinte da Costa. "Wichtig ist, dass es nicht unter den Tisch gekehrt wird. Die Mehrheit steht sehr wohl auf und sagt: " ,Das geht nicht.' "

Adi Hütter musst zwischen den Europa-League-Spielen gegen Red Bull Salzburg weiterhin auf seinen Stürmer Bas Dost verzichten, der weiter mit Adduktorenproblemen zu kämpfen hat. Mijat Gacinovic, der im Hinspiel gegen Salzburg (4:1) krankheitsbedingt ausfiel, könnte dagegen rechtzeitig fit werden, hieß es am Sonntag noch.

Gestern traf der 1. FFC Frankfurt auf Bayer 04 Leverkusen und konnte deutlich punkten. Furios starteten die Frankfurterinnen ins Spiel, nachdem Laura Freigang in der 4. und 12. Minute jeweils ein Tor erzielte. Leverkusens Milena Nikolic schaffte einen Anschlusstreffer in der 65. Minute. Am Ende traf Shekiera Martinez in der 82. Minute zum 3:1. Glückwunsch!

Am Samstag hat der FSV Frankfurt den Tabellenführer 1. FC Saarbrücken empfangen – und verloren. Markus Mendler schoss in der 22. Minute das 1:0-Siegtor. "Wir hatten viele gute Chancen zu Beginn, hätten in 1:0-Führung gehen können", sagte Mittelfeldspieler Mischa Häuser nach dem Spiel. "Wir müssen dann in den nächsten zwei Spielen versuchen, so viele Punkte wie möglich zu holen."

In der Hinrunde hat Eintracht Frankfurt Union Berlin mit 2:1 besiegt. Sollte Union heute Abend der dritte Auswärtssieg der Saison gelingen, würden die Köpenicker die Eintracht in der Tabelle überholen.

Allerdings gibt es einige personelle Probleme bei den Berliner Gästen. Kapitän Christopher Trimmel ist nach dem Erhalt der fünften Gelben Karte gesperrt. Für ihn dürfte Julian Ryerson als Außenverteidiger auflaufen. Die Eisernen bangen zudem um den Einsatz von Abwehrmann Keven Schlotterbeck (Infekt). Mittelfeldspieler Manuel Schmiedebach (muskuläre Probleme) sowie die beiden Offensivkicker Joshua Mees (Oberschenkelverletzung) und Akaki Gogia (Kreuzbandriss) fallen aus.

Siegesjubel der Fans von Eintracht Frankfurt nach dem 4:1 gegen RB Leipzig am vergangenen Donnerstag: Bei der Partie am Montag werden weit weniger Fans auf den Rängen sein. (Quelle: Schüler/imago images)



Aus Protest gegen Montagsspiele hat die aktive Fanszene von Eintracht Frankfurt angekündigt, das heutige Heimspiel gegen Union Berlin zu boykottieren. Die Profis von Eintracht Frankfurt müssen deswegen wohl ohne große Unterstützung von den Rängen auskommen müssen. Für Frankfurt liegt das Heimspiel gegen die Hauptstädter unmittelbar zwischen den beiden Duellen mit Red Bull Salzburg in der Europa-League-Zwischenrunde. Das Hinspiel hatten die Hessen am Donnerstag zuhause mit 4:1 gewonnen.

Willkommen zurück an diesem Montag. In unserem Sport-Live-Blog aus Frankfurt begleiten wir Sie wieder durch den Tag.