Seit dem 6. April diesen Jahres hat die Polizei Frankfurt nach der 16 Jahre alten Maida G. aus Bornheim gesucht. Nun hat sich die Jugendliche bei ihren Eltern gemeldet, berichtet die Polizei. Das MÀdchen hatte die Wohnung ihrer Eltern in unbekannte Richtung verlassen. Am 18. Mai erst veröffentlichte die Frankfurter Polizei dann einen Aufruf an die Bevölkerung mit der Bitte, nach dem MÀdchen Ausschau zu halten.