Seit dem 6. April diesen Jahres sucht die Polizei Frankfurt nach der 16 Jahre alten Maida G. aus Bornheim. An diesem Tag hatte das Mädchen die Wohnung ihrer Eltern in bislang unbekannte Richtung verlassen. Am Mittwoch veröffentlichte die Frankfurter Polizei dann einen Aufruf an die Bevölkerung mit der Bitte, nach dem Mädchen Ausschau zu halten.