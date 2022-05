Die hessischen Sicherheitsbeh├Ârden registrieren eine fortschreitende Radikalisierung von Teilen der "Reichsb├╝rger"-Szene. In den szenetypischen Schreiben habe es in einigen F├Ąllen zuletzt eine Versch├Ąrfung des Tonfalls und eine aggressivere Ausdrucksweise bis hin zu Gewalt- und Todesdrohungen gegeben, teilte das hessische Innenministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden mit. Wegen der Waffenaffinit├Ąt innerhalb der Szene werde das Gewaltpotenzial der sogenannten Reichsb├╝rger daher nach wie vor als hoch bewertet.