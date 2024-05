Der deutsche Autobauer VW ringt um seine Stellung am Markt. Nachhaltigkeitschef Voeste ist davon überzeugt, dass Nachhaltigkeit dabei helfen kann. Doch sehen die Kunden das auch so?

Der Druck aus China wächst: Während die Produktion in Deutschland teuer und bürokratisch ist, drängen junge chinesische Konkurrenten mit staatlicher Unterstützung auf den umkämpften E-Automarkt.

Mit einer Vielzahl an neuen Modellen und vergleichsweise günstigen Preisen wollen sie auch die europäischen Kunden für sich gewinnen und sagen damit Traditionsfirmen wie Volkswagen den Kampf an. Mehr zu den Methoden des chinesischen Herstellers BYD lesen Sie hier . VW-Nachhaltigkeitschef Dirk Voeste ist dennoch davon überzeugt, dass sein Unternehmen sich genau jetzt nicht nur mehr Nachhaltigkeit leisten kann, sondern muss.

"Klimawandel findet überall auf der Welt statt und wartet nicht. Das ist natürlich auch unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitenden bewusst", sagt Voeste im Gespräch mit t-online. "Obwohl die wirtschaftliche Situation herausfordernd ist, investieren wir in Nachhaltigkeit. Auch für unsere Kunden ist das von Bedeutung, davon sind wir überzeugt."

Voeste: Investitionen trotz wirtschaftlicher Herausforderungen

Die große Schwierigkeit: Kunden müssen die nachhaltigeren Autos auch kaufen. Vor allem in Deutschland war die Nachfrage nach E-Autos zuletzt sogar eher rückläufig. Der Jahresstart für VW fiel auch nach eigenen Angaben "verhalten" aus. Europas größter Autobauer litt unter dem schwachen Neugeschäft. Der Umsatz schrumpfte um ein Prozent auf knapp 75,5 Milliarden Euro, der operative Gewinn sogar um ein Fünftel auf 4,59 Milliarden Euro. Unterm Strich verdiente der Konzern in den drei Monaten noch 3,7 Milliarden Euro, eine Milliarde weniger als ein Jahr zuvor.

Insbesondere bei den E-Autos schwächelte die Nachfrage. Nach dem Wegfall der staatlichen Kaufprämie Ende 2023 war sie sogar förmlich eingebrochen. Inzwischen springe das Geschäft mit den für VW wichtigen Stromern wieder an, sagte Finanzvorstand Arno Antlitz bei der Vorstellung der Quartalszahlen.

Die E-Autos braucht VW vor allem, um die Vorgaben der EU für den CO2-Ausstoß der Flotte zu erreichen. Hinzu kommen die ambitionierten Ziele der Bundesregierung, bis 2030 insgesamt 15 Millionen E-Autos auf deutschen Straßen zu haben. Davon ist Deutschland mit derzeit knapp einer halben Million Fahrzeuge noch weit entfernt. Darüber, ob das Ziel überhaupt noch in so kurzer Zeit zu erreichen ist, herrscht in der Automobilbranche Uneinigkeit. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) hält es weiterhin für machbar. Voeste hingegen ist mit solchen Einschätzungen vorsichtiger: "Es ist sehr anspruchsvoll, diese Ziele zu erreichen. Aber ich halte es für wichtig, sich solche Ziele zu setzen, denn sie schaffen Ambitionen und Motivation."