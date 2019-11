LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

HSV muss zwei Spiele lang auf Bakery Jatta verzichten

11.11.2019, 17:35 Uhr | t-online.de

Am Dienstag veranstalten die Crocodiles Hamburg gemeinsam mit dem Eishockey-Team des HSV ein Benefizspiel für den vor knapp zwei Wochen im Spiel verunglückten HSV-Spieler Tjalf Caesar. Alle Einnahmen des Spiels sollen demnach dem 23-Jährigen und seiner Familie zugute kommen...

Der HSV muss für zwei Spiele auf Stürmer Bakery Jatta verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den 21 Jahre alten Gambier nach seiner Roten Karte am Samstag gegen Holstein Kiel wegen rohen Spiels gesperrt. Der HSV hat dem Urteil bereits zugestimmt, es ist somit rechtskräftig.

In manchen Teilen des Landes wird heute bunt und laut Karneval gefeiert. Für den FC St. Pauli steht nachmittags Training auf dem Programm. "Geht auch hier schwungvoll los", twitterten die Kiezkicker zum Start in die fünfte Jahreszeit. Dazu ein Bild von einem leeren Stadion in der Morgensonne. Wer aus Hamburg ist, versteht den Humor...

Vier Fußball-Profis des Hamburger SV stehen Trainer Dieter Hecking in der Punktspielpause vorerst nicht zur Verfügung. Wie der Verein am Montag mitteilte, werden Lukas Hinterseer (Österreich) sowie Adrian Fein (U21 des DFB), Rick van Drongelen (U21 der Niederlande) und Jonas David (U20 des DFB) für Länderspiele abgestellt.



Lukas Hinterseer jubelt: Der HSV-Profi ist in der Länderspielpause für seine Nationalmannschaft im Einsatz. (Quelle: Jan Huebner/imago images)



Für den Rest des Kaders geht es in die Vorbereitung auf das nächste Punktspiel am 23. November...

Für die Hamburger Zweitligisten lief es am Freitag beziehungsweise am Wochenende nicht besonders optimal. St. Pauli konnte den VfL Bochum Zuhause nicht bezwingen (lesen Sie mehr zum Spiel hier...) und bleibt somit seit fünf Spielen ohne Sieg.



1:1 trennte sich auch der HSV im Nordderby gegen Holstein Kiel am Samstag. Der Hamburger SV verliert damit die Tabellenführung und Bakery Jatta ist nach seiner Roten Karte für zwei Spiele gesperrt. Hier können Sie das Spiel noch einmal nachlesen.

