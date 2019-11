LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Aaron Hunt ist wieder fit für die Partie am Samstag

22.11.2019, 16:48 Uhr | t-online.de , ags

Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs.

Vor dem nächsten Spiel ist Dieter Hecking wichtig, dass die Mannschaft fokussiert ist. Außerdem wolle er, dass "wir die bestmögliche Leistung abrufen", wie der HSV auf Twitter mitteilte.



"Mir ist eminent wichtig, dass wir uns auf uns fokussieren, damit wir die bestmögliche Leistung abrufen": Die Pressekonferenz mit Dieter #Hecking vor #HSVSGD könnt ihr euch ab jetzt im Re-Live ansehen 👉 https://t.co/2ySzfPHGki#nurderHSV — Hamburger SV (@HSV) November 22, 2019

Nach zuletzt zwei Unentschieden in Serie nahm HSV-Coach Dieter Hecking vor dem nächsten Spiel seine Mannschaft in die Pflicht. "Wir haben Null Komma null erreicht", sagte er auf einer Pressekonferenz. Jetzt gehe es darum, bis "Weihnachten voll durchzuziehen und möglichst viele Punkte zu holen".

Das "Wichtigste ist für mich immer, das nächste Spiel in den Fokus zu nehmen und das ist für uns das Duell gegen Dresden", sagte Hecking. Die Sachsen seien "nicht so schlecht wie es der Tabellenplatz aussagt. Sie sind eine der besten fußballspielenden Mannschaften in der 2. Liga, aber sie haben sich noch nicht belohnt. Ich hoffe, dass es so bleibt."

HSV-Trainer Dieter Hecking muss gegen Dynamo Dresden (Samstag, 13.30 Uhr) auf seinen Angreifer Lukas Hinterseer verzichten. Der Österreicher hat eine Oberschenkelprellung. Dafür kehren Kapitän Aaron Hunt und Stürmer Martin Harnik nach ihren muskulären Problemen zurück.

Nach der dreiwöchigen Länderspielpause wollen die Wasserball-Männer des SV Poseidon Hamburg am Samstag (18.00 Uhr) im Spitzenspiel der B-Gruppe der Bundesliga bei der SG Köln ihre Erfolgsserie fortsetzen.



"Wir treffen auf starke Kölner und müssen gut spielen, um zu gewinnen", betonte Poseidon-Kapitän Patrick Weik.

Der FC St. Pauli möchte nach fünf sieglosen Spielen am Freitag beim FC Erzgebirge Aue endlich wieder einen Sieg feiern. In der jüngeren Vergangenheit konnten die Hamburger in Sachsen allerdings wenig ausrichten. Die vergangenen vier Auswärtsspiele in Aue wurden alle verloren. Den bis dato letzten Sieg der Kiezkicker bei den Erzgebirglern gab es beim 2:0 im Dezember 2013. Es war einer von nur zwei Siegen der Norddeutschen in insgesamt 17 Duellen.



Derzeit rangiert der FC St. Pauli auf Tabellenplatz elf und hat lediglich zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Hinzu kommt das Verletzungspech: Die Hanseaten plagen 15 Ausfälle. Der FC Erzgebirge Aue belegt den fünften Platz, konnte die letzten drei Spiele allerdings ebenfalls nicht gewinnen.

Willkommen zurück im Sport-Blog!