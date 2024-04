Erst einmal: Der Mietmarkt in Deutschland ist stark reguliert und das ist auch gut so. Und um Ihnen eine Größenordnung zu geben: Unsere Miete in Deutschland liegt bei rund 7,60 Euro. Die Mieten folgen der Logik des Mietspiegels, der immer zeitversetzt greift: Er berechnet sich alle zwei Jahre neu und bezieht in einem gewissen Umkreis automatisch die Höhe der Mieten in den vergangenen sechs Jahren ein. Und hier sorgen die Neuvertragsmieten für einen Anstieg. Das ist die Folge der großen Wohnungsnot in vielen Städten. Die Bevölkerung wächst und somit auch der Bedarf an Wohnungen. Die neuesten Schätzungen gehen für Berlin von einem Zuwachs von 400.000 Menschen in den nächsten 15 Jahren aus – das wäre mehr als die Einwohnerzahl von Bochum.