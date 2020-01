LIVESport-Tag im Live-Blog

Kyriakos Papadopoulos ohne Deal aus China zurück

22.01.2020, 10:04 Uhr | t-online.de

Kyriakos Papadopoulos sitzt auf der Bank beim HSV: Der 27-Jährige will den Club wechseln. (Quelle: Szyza/Archivbild/imago images)

Kyriakos Papadopoulos reiste vergangene Woche nach China, um bei Schanghai Shenhua zu trainieren und zu verhandeln. Doch der Deal platze, wie die "Bild" berichtet. Nun muss der Verteidiger, den der HSV gerne loswerden würde, sich einen neuen Verein suchen. Offenbar gibt es bereits Interesse aus Russland, genauer: von Dynamo Moskau.



