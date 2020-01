LIVESport-Tag im Live-Blog

HSV-Boss schwört Mannschaft ein

29.01.2020, 13:04 Uhr | t-online.de

In unserem Live-Blog finden Sie Wissenswertes aus dem Lokalsport.

"Wenn wir von Tag eins an als verschworene Einheit agieren und uns von Spiel zu Spiel arbeiten, dann bin ich davon überzeugt, dass wir unser gemeinsames Ziel erreichen können", sagte Vorstandsboss Bernd Hoffmann vor dem Duell mit dem FCN am Donnerstag. Die Rothosen müssten alles auf Erfolg ausrichten. "Wir brauchen jetzt vier Monate lang einen Tunnelblick – voll fokussiert auf das Wesentliche, ungeachtet aller Störfeuer und Nebenthemen", sagte der 57-Jährige.

Youba Diarra muss Hamburg verlassen. Sein Gastspiel beim FC St. Pauli ist vorzeitig beendet. Wie der Kiezklub am Mittwoch mitteilte, kehrt der bis zum Sommer ausgeliehene Profi mit sofortiger Wirkung zu RB Salzburg zurück, wo er noch bis 2024 unter Vertrag steht. Grund für die Trennung ist eine Knieverletzung des 21 Jahre alten Mittelfeldakteurs, dessen Genesungsprozess noch andauert.

Gleich zum Auftakt nach der Winterpause in der 2. Fußball-Bundesliga hat Arminia Bielefeld die Aufstiegs-Konkurrenten unter Druck gesetzt. Durch einen 2:0-Erfolg gegen den VfL Bochum ist der Tabellenführer (37 Punkte) den Verfolgern HSV (31) und VfB Stuttgart (31) vorerst enteilt. Doch schon am Donnerstag könnte der HSV nachlegen. Die Rothosen gehen als Favorit in das Match gegen den 1. FC Nürnberg.

Alexander Zverev steht zum ersten Mal in seiner Karriere in einem Grand-Slam-Halbfinale. Der Hamburger setzte sich im Viertelfinale der Australian Open mit 1:6, 6:3, 6:4 und 6:2 gegen den Schweizer Stan Wawrinka durch.



"Das fühlt sich großartig an. Ich weiß nicht was ich sagen soll. Ich habe schon einiges gewonnen, aber ich war noch nie in einem Grand-Slam-Halbfinale", so ein glücklicher Zverev nach dem Vier-Satz-Sieg. "Wenn ich jetzt ins Finale komme, ist es der größte Tag meines Lebens. Ich liebe Titel", so der 22-Jährige.

FC St. Pauli unterlag am Dienstagabend der SpVgg Greuther Fürth mit 0:3 (0:1). Die Kiezkicker warten in der Fremde weiterhin auf den ersten dreifachen Punktgewinn der Saison. In der Tabelle bleiben die Norddeutschen auf dem elften Platz, können aber nach den Spielen am Mittwoch und Donnerstag zurückfallen.

Dass das Team auswärts nicht vom Fleck kommt, wurmt Trainer Jos Luhukay. Die Erfolglosigkeit hält schon seit März 2019 an. Der Gewinn von lediglich vier Punkten steht in dieser Spielzeit unterm Strich. Nur der Tabellenletzte Dynamo Dresden (2 Punkte) ist auf fremdem Terrain erfolgloser. Lesen Sie hier den Spielbericht...

