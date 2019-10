A7-Vollsperrung: Verkehrsbehörde ruft Fans zur Bahnfahrt auf

Hamburg

Angesichts der Vollsperrung der A7 an diesem Wochenende ruft die Hamburger Verkehrsbehörde die Fans von HSV und VfB Stuttgart zum Umstieg auf Bahn und Bus auf. "Bitte nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel", appellierte Verkehrskoordinator Christian Merl an die Besucher des Spitzenspiels der 2. Liga, das am Samstag (13.00 Uhr) im Volksparkstadion beginnt. Der Bahn- und Busverkehr werde verstärkt. Die Fans sollten sich möglichst frühzeitig auf den Weg machen.

Die Vollsperrung der Autobahn zwischen dem Dreieck Hamburg-Nordwest und Schnelsen-Nord ist notwendig, weil die zweite Röhre des Lärmschutztunnels Schnelsen in Betrieb genommen wird. Dafür muss die Verkehrsführung umgebaut werden. Auf den innerstädtischen Umleitungen im Nordwesten der Stadt erwartet die Verkehrsbehörde erhebliche Behinderungen.

Der überregionale Verkehr zwischen Hannover und Flensburg soll nach Empfehlung der Verkehrsbehörde ab dem Horster Dreieck über die A1 ausweichen. Die Umleitung führt bis zum Kreuz Bargteheide und von dort über die A21 und B205 zur A7 bei Neumünster. Wer aus dem Norden kommt, sollte in Neumünster-Süd von der A7 abfahren. Die Autobahn soll am Montagmorgen (5.00 Uhr) wieder freigegeben werden.