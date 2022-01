Hamburger Hafen

Güterzug kollidiert mit Lkw – Mann verletzt

05.01.2022, 11:37 Uhr | dpa, t-online

Unfall beim Rangieren: Bei einer Kollision von einem Güterzug und einem Sattelschlepper im Hamburger Hafen ist ein Mann verletzt worden. Er war auf einem Waggon mitgefahren und kurz vor der Kollision abgesprungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Hamburger Hafen hat sich am Mittwochmorgen ein Unfall ereignet. Ein Güterzug ist mit einem Lastwagen kollidiert. Dabei wurde eine Person verletzt.

Der Lastwagen war den Angaben zufolge in dem Industriegebiet an der Brandenburger Straße auf den Schienen abgestellt worden. Wie ein Reporter vor Ort berichtet, habe der Lokführer den Zug am Bahnübergang an der Brandenburger Straße nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen können.

Hamburg: Mann springt von Waggon und wird verletzt

Ein Mitarbeiter der Bahn, der während der Fahrt auf einem der Waggons stand, habe kurz vor der Kollision noch vom Zug abspringen können. Er verletzte sich dennoch leicht. Er wurde von Rettungskräften zunächst vor Ort versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht, so der Reporter.

Warum der Sattelschlepper auf den Schienen abgestellt worden war, ist bisher noch unklar. Polizei und die Hamburg Port Authority haben die Ermittlungen aufgenommen.