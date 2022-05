Auf frischer Tat ertappt: Beim Versuch, in eine Bank einzubrechen, wurde ein 37-Jähriger von der Polizei festgenommen. Unterstützung erhielten die Beamten dabei von Polizeihund "Gin".

In der Nacht zu Donnerstag hat einer 37-Jähriger versucht, in eine Filale der Hamburger Sparkasse an der Isetraße im Stadtteil Harvestehude einzubrechen. Gegen 1:30 Uhr habe der Mann die Glasschiebetür im Eingangsbereich der Bank aufgehebelt, dabei sei Alarm ausgelöst worden, teilte die Polizei Hamburg mit.