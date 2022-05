Während die beiden Angeklagten weiter schwiegen, berichteten Zeugen: Im Hamburger Raser-Prozess erinnert sich ein Polizeibeamter an das dramatische Szenario, das sich ihm an der Unfallstelle bot.

Die Angehörigen auf den Zuschauerplätzen mussten am dritten Verhandlungstag im Raser-Prozess um den Unfall auf der Köhlbrandbrücke in Hamburg einiges ertragen: In den Zeugenstand war ein weiterer Polizist geladen.