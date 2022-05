Polizist gerät bei Raser-Prozess in Bedrängnis

Am zweiten Verhandlungstag im Prozess um den tödlichen Unfall auf der KöhlbrandbrĂŒcke haben Angeklagte und Zeugen erneut geschwiegen. Ein Polizist ĂŒberraschte dagegen mit einer emotionalen Aussage und geriet in BedrĂ€ngnis.

Der zweite Verhandlungstag im Prozess um den tödlichen Verkehrsunfall im MĂ€rz 2019 auf der KöhlbrandbrĂŒcke in Hamburg ist ohne neue entscheidende Erkenntnisse zu Ende gegangen. Die Angeklagten sowie zwei Mitfahrer schwiegen. Zugleich kamen aber weitere, erschreckende Details des UnglĂŒcks ans Licht.

Zwei junge MĂ€nner mĂŒssen sich vor dem Amtsgericht Harburg dem Vorwurf eines illegalen Autorennens mit Todesfolge stellen. Der Fahrer des verunfallten Audi A7 hatte an dem Abend seinen Ă€lteren Bruder verloren, der auf dem Beifahrersitz gesessen hatte. Der Verkehrsunfall endete in einer Familientragödie.

Die Tragik der Situation hat auch bei einem Polizeibeamten tiefe Spuren hinterlassen, der an dem Abend im Einsatz war. Der 53-jĂ€hrige Polizist O. schilderte die "emotional extrem aufgeladene" und hektische Situation, als er gegen kurz vor 23 Uhr den Unfallort auf der KöhlbrandbrĂŒcke erreicht hatte. "Das war eine sehr spezielle Situation", sagte O. vor Gericht. "So einen Unfall möchte ich nicht noch mal aufnehmen."

Hamburg: Gericht will klĂ€ren, wie es zum tödlichen Unfall auf der KöhlbrandbrĂŒcke kam

Laut bisheriger Zeugenaussagen hatte der Audi A7 beim Überholen in einer Linkskurve einen Lkw auf der rechten Spur touchiert, war dann an die Mittelleitplanke geprallt und ins Schleudern geraten. Daraufhin kollidierte der Audi auf der Beifahrerseite mit einem Aufleger eines zweiten, vorausfahrenden Lkw. "Am Aufleger hat noch ein Blechteil des Audis geklemmt, als wir ankamen", berichtete der Polizist.