Ab dem 1. Juni k├Ânnen B├╝rger f├╝r drei Monate bundesweit alle Regionalz├╝ge der Deutschen Bahn nutzen und m├╝ssen daf├╝r nur neun Euro zahlen. Das hat der Bundesrat am heutigen Freitag in einer Sitzung beschlossen.

Ab wann k├Ânnen Sie das Ticket kaufen?

In Hamburg beginnt der Vorverkauf der Tickets schon am 20. Mai. B├╝rger k├Ânnen die Fahrtkarte ├╝ber die hvv-App und im hvv-Onlineshop erwerben. Ab dem 1. Juni ist sie dann auch an den Fahrkartenautomaten, in allen Bussen und ├╝ber die hvv-switch-App zu kaufen.