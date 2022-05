Hamburger SPD kommt zu Landesparteitag zusammen

Nach den Wahlschlappen f├╝r die Sozialdemokraten bei den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen kommt die Hamburger SPD am Freitagabend (18.00 Uhr) zu einem Landesparteitag zusammen. Nach Reden der Landesvorsitzenden Melanie Leonhard und von B├╝rgermeister Peter Tschentscher wird der nieders├Ąchsische Europaabgeordnete Bernd Lange als Gastredner zu den aktuellen Entwicklungen in Europa sprechen. Im Mittelpunkt des au├čerordentlichen Parteitags im B├╝rgerhaus Wilhelmsburg stehen Beratungen der Delegierten ├╝ber mehr als 70 Antr├Ąge zu verschiedenen Themen.