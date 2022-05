Polizei sucht Psychiatrie-Patienten: "Könnte aggressiv sein"

Aktualisiert am 31.05.2022 - 17:15 Uhr

Ein Feuer in einer Hamburger Psychiatrie nutzt ein Patient, um zu fl├╝chten. Auch einen Tag danach ist er weiter auf freiem Fu├č. Die Polizei fahndet nach dem 23-J├Ąhrigen.

In einem Zimmer in der geschlossenen Psychiatrie des Hamburger Asklepios-Klinikums hat es am Montagnachmittag gebrannt. Die Gunst der Stunde nutzte ein Patient zur Flucht. Zun├Ąchst hatte es gehei├čen, dass eine Patientin entkommen sei.