Hannover

Neue Corona-Schnelltests in Niedersachsen angelaufen

07.11.2020, 10:25 Uhr | dpa

Zum Schutz vor Infektionen ist auch in Niedersachsen der Einsatz neuer Corona-Antigen-Schnelltests in Pflegeheimen angelaufen. Begonnen wurde damit unter anderem in privaten Heimen, etwa im Seniorenpflegeheim Lindenriek in Burgwedel, wie der Betreiber mitteilte. Eine Übersicht, wie viele Heime bereits testen, hat das Land aber nicht, sagte eine Sprecherin des Sozialministeriums.

Nach einer seit Mitte Oktober geltenden Verordnung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) können die neuen Antigen-Schnelltests vor allem in Kliniken und Pflegeheimen auf breiter Front kommen. Sie sollen dazu beitragen, Bewohner, Personal und Besucher besser zu schützen. Die Einrichtungen müssen ein Test-Konzept erstellen, in Pflegeheimen sind bis zu 20 Tests pro Monat pro Bewohner möglich, wie das Bundesministerium erläuterte.

Bei Antigen-Schnelltests müssen Proben zum Auswerten nicht ins Labor gebracht werden. Die Tests liefern bereits nach rund einer halben Stunde ein Ergebnis, gelten aber als nicht so genau wie sonst genutzte PCR-Tests. Vornehmen müssen sie medizinisch geschultes Personal. Laut Robert Koch-Institut (RKI) muss ein positives Ergebnis eines Schnelltests durch einen PCR-Test bestätigt werden.

Die Stadt Braunschweig teilte mit, dort habe man bei den Antigen-Schnelltests in erster Linie die Heime im Blick. "Die Bewohnerinnen, Besucher sowie die Beschäftigten sind in der Corona-Pandemie besonders gefährdet und betroffen, und zugleich leiden die Menschen unter den Besuchsverboten", erklärte Sozialdezernentin Christine Arbogast. Es sei aber nicht geplant oder machbar, solche Tests flächendeckend in Braunschweig einzuführen.