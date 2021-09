Hannover wählt

Kommunalwahlen in Niedersachsen laufen

12.09.2021, 13:50 Uhr | dpa

Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen, gibt in einem Wahllokal seine Stimme für die Kommunalwahlen in Niedersachsen ab: Viele Wählerinnen und Wähler haben sich dieses Jahr für die Briefwahl entschieden. (Quelle: Moritz Frankenberg/dpa)

In Niedersachsen finden am Sonntag die Kommunalwahlen statt. In Hannover werden auch die Regionsversammlung und der Regionspräsident gewählt.

In Niedersachsen haben die Kommunalwahlen begonnen. Zur Stunde sind die rund 8.200 Wahllokale im ganzen Land geöffnet. Knapp 6,5 Millionen Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, über die Zusammensetzung der Stadt- und Gemeinderäte sowie der Kreistage zu entscheiden. Zudem werden in einigen Kommunen neue Bürgermeister und Landräte direkt gewählt. Die Wahllokale sind bis 18.00 Uhr geöffnet.

Entschieden wird über die Zusammensetzung der rund 2.134 kommunalen Vertretungen, also über die Kreistage der 36 Landkreise, die Räte der acht kreisfreien Städte und die Regionsversammlung in der Region Hannover. Darüber hinaus werden die Räte von 905 kreisangehörigen Gemeinden sowie 128 Samtgemeinden neu bestimmt. Auch über die Zusammensetzung von mehr als 1.000 Bezirks- und Ortsräten sowie zwei Einwohnervertretungen wird entschieden.

Kommunalwahlen in Niedersachsen: Hoher Briefwahl-Anteil

Gleichzeitig werden aber auch zahlreiche Landräte und Bürgermeister gewählt – in insgesamt 282 Kommunen. In elf Städten finden Oberbürgermeisterwahlen statt, darunter in Braunschweig, Göttingen, Wolfsburg, Oldenburg, Osnabrück und Lüneburg. In 21 Landkreisen werden Landräte und in der Region Hannover ein Regionspräsident oder eine Regionspräsidentin gewählt.

Zwei Stunden nach Öffnung der Lokale lag die Wahlbeteiligung am Sonntag bei 6,2 Prozent. Vor fünf Jahren war sie zu diesem Zeitpunkt mit 6,6 Prozent etwas höher gewesen. Die Wahlbeteiligung hat am Mittag auf 21,3 Prozent angezogen. Damit lag sie nach Angaben der Landeswahlleitung weiter unter dem Wert von vor fünf Jahren von 23,1 Prozent (beides Stand 12.30 Uhr). Wie eine Mitarbeiterin der Landeswahlleitung am Sonntag betonte, sind die Zahlen nur eingeschränkt miteinander vergleichbar – in der Erhebung wird nur jeder Gang ins Wahllokal, nicht aber die Briefwahl berücksichtigt.

Ministerpräsident Weil hat in Hannover gewählt

Wegen der Corona-Pandemie haben überdurchschnittlich viele Menschen bereits per Briefwahl abgestimmt, wie einige Kommunen bereits mitgeteilt hatten. Das vorläufige amtliche Endergebnis der Wahlen wird voraussichtlich erst am frühen Montagmorgen vorliegen.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat bei den Kommunalwahlen in seiner Heimatstadt Hannover seine Stimme abgegeben und sich optimistisch gezeigt. Seine Partei sei "in Niedersachsen in allen Teilen sehr verwurzelt", sagte der SPD-Politiker am Sonntag. "Hinzu kommt bekanntlich ein günstiger Bundestrend, so dass ich auf ein gutes Ergebnis hoffe".