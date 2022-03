Hannover

FDP spricht über Reaktivierung stillgelegter Atomkraftwerke

01.03.2022, 14:19 Uhr | dpa

Angesichts der bedrohten Energieversorgung durch den Krieg in der Ukraine bringt die FDP die erneute Nutzung stillgelegter Atomkraftwerke ins Spiel. Sowohl in Niedersachsen als auch in Schleswig-Holstein befürworteten FDP-Landespolitiker eine entsprechende Prüfung. "Es darf keine Tabus geben, alle Optionen gehören auf den Tisch. Dazu gehört neben der Prüfung der Laufzeitverlängerung der noch betriebenen Kernkraftwerke auch die des Wiederanfahrens stillgelegter Anlagen", sagte Niedersachsens FDP-Fraktionschef Stefan Birkner am Dienstag.

Zuvor hatte sich der schleswig-holsteinische Landtagsabgeordnete Oliver Kumbartzky ähnlich geäußert. "Eine temporäre Aussetzung des Atomausstiegs sollte geprüft werden", sagte er. "Das betrifft zum einen die noch laufenden Kernkraftwerke, aber auch die erst vor wenigen Wochen vom Netz gegangenen Meiler, wie beispielsweise Brokdorf." Zuerst hatte das "Flensburger Tageblatt" berichtet.

Das Unternehmen Preussenelektra, das für die Ende 2021 stillgelegten Atomkraftwerke in Grohnde (Niedersachsen) und Brokdorf (Schleswig-Holstein) zuständig ist, zeigte sich grundsätzlich offen für einen geänderten Umgang mit der Atomenergie. "Vor dem Hintergrund der kriegerischen Handlungen in Europa und der daraus resultierenden Risiken für die Versorgungssicherheit ist es nachvollziehbar, dass die aktuellen energiepolitischen Gegebenheiten auf den Prüfstand gestellt werden", sagte eine Sprecherin.

Im Vordergrund stehe für Preussenelektra dabei aber eine verlängerte Nutzung des Kernkraftwerks Isar 2 in Bayern, das noch nicht abgeschaltet wurde. "In dieser Ausnahmesituation sind wir von der Preussenelektra bereit, darüber zu sprechen, unter welchen technischen, organisatorischen und regulatorischen Randbedingungen eine verlängerte Nutzung des Kernkraftwerks Isar 2 möglich wäre, sofern dies seitens der Bundesregierung ausdrücklich gewünscht ist."

Auch ein Wiederanfahren von Brokdorf und Grohnde sei "theoretisch sicherheitstechnisch uneingeschränkt möglich". Die Genehmigung für den Rückbau beider Kraftwerke erwartet Preussenelektra erst Ende des Jahres. Allerdings würde es in diesem Fall mittelfristig an frischen Brennelementen und Personal fehlen, weil die Stilllegung und der Rückbau schon seit Jahren vorbereitet wurden. "Beide Anlagen befinden sich derzeit im sogenannten Nachbetrieb, in dem wir vorbereitende Arbeiten durchführen", erklärte die Sprecherin.