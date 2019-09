Stade

Nach Raubüberfall auf 37-Jährigen: Jugendlicher Täter stirbt

29.09.2019, 15:28 Uhr | dpa

Tödliches Ende eines Raubs: Nach einem bewaffneten Überfall in Stade ist einer der beiden Täter gestorben. Der 17-Jährige überfiel mit seinem 24 Jahre alten Komplizen am Sonntagmorgen einen 37-Jährigen in dessen Wohnung, wie die Polizei mitteilte. Dabei gerieten die drei Männer in eine schwere Schlägerei, nach der der 17-Jährige starb. Die beiden anderen Beteiligten erlitten teils schwere Verletzungen.

Die Hintergründe waren zunächst völlig unklar. Den Angaben zufolge sicherten Tatortermittler, Polizeibeamte und Erkennungsdienstmitarbeiter die Spuren am Tatort sowie in und vor dem Mehrfamilienhaus und befragten die Nachbarn. Ein Polizeisprecher betonte, man stehe ganz am Anfang der Ermittlungen.