Obersülzen

Mann hupt Anwohner jeden Morgen wach: Bußgeld

21.11.2019, 06:37 Uhr | dpa

Ein Autofahrer hat Anwohner in Obersülzen (Kreis Bad Dürkheim) regelmäßig seit Anfang des Jahres mit Hupen aus dem Schlaf gerissen - angeblich wegen einer Katze. Die Bewohner beschwerten sich über den 56 Jahre alten Mann, der jeden Morgen gegen fünf Uhr auf die Hupe drückte. Er habe angegeben, wegen einer Katze gehupt zu haben - und sich dann immer mehr in Widersprüche verstrickt. Er soll nun ein Bußgeld bekommen. "Die Anwohner dürften jetzt hingegen wieder ausschlafen können", hieß es in einer Mitteilung der Polizei.