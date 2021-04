Sassenberg

Motorradfahrer prallt gegen Strommast und stirbt

10.04.2021, 10:06 Uhr | dpa

Ein Motorradfahrer ist im Kreis Warendorf gegen einen Strommast geprallt und tödlich verletzt worden. Der 51-Jährige war zuvor von einer Kreisstraße in Sassenberg abgekommen, wie die Polizei in der Nacht zum Samstag mitteilte. Der Mann war den Angaben nach vor dem Unfall am Freitagabend mit einem 60 Jahre alten Motorradfahrer unterwegs. Wieso der Mann von der Straße abkam, war zunächst unklar.