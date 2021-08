Naumburg (Saale)

Person bei "Zwischenfall" mit Leoparden verletzt

24.08.2021, 17:57 Uhr | dpa

Bei einem "Zwischenfall" mit einem Leoparden in Sachsen-Anhalt soll am Dienstag eine Person verletzt worden sein. Über den genauen Hergang und die Schwere der Verletzungen lagen dem Burgenlandkreis nach eigenen Angaben am Abend noch keine Informationen vor. Der Vorfall soll sich am Nachmittag gegen 16 Uhr ereignet haben. Nach Informationen der "Mitteldeutschen Zeitung" (online) wurde eine Frau verletzt. Der Leopard habe in einer privaten Einrichtung für frühere Showtiere gelebt, hieß es bei der Zeitung.

Nach Darstellung des Burgenlandkreises wurde in der Region zeitweilig über eine Warnapp verbreitet, die Raubkatze wäre entlaufen. Diese Information sei aber falsch gewesen. "Das Tier war nie ausgebrochen. Es gibt zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung", sagte Behördensprecher Steven Müller-Uhrig auf Anfrage.

Leoparden gehören zu den Großkatzen und sind in Afrika und Asien beheimatet. Sie gelten als starke Jäger und können gut auf Bäume klettern. Beutetiere wie Wildschweine, Antilopen oder Hirsche werden in der Regel mit einem gezielten Biss erlegt. Oft jagen Leoparden auch, indem sie von Bäumen auf ihre Beute springen.