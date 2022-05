Unwetter trifft OWL: Bis zu 40 Verletzte in Paderborn

Bei dem schweren Unwetter am Freitag sind im Raum Paderborn 30 bis 40 Menschen verletzt worden, davon mindestens zehn schwer. "Im Zuge eines Gewitters hat eine Windhose am Freitagnachmittag eine Schneise der VerwĂŒstung von West nach Ost mitten durch Paderborn in Richtung der östlichen Stadtteile gezogen", erklĂ€rte die Polizei am frĂŒhen Abend. Die Beamten berichteten von MillionenschĂ€den. In einem Gewerbegebiet seien DĂ€cher von Hallen angerissen worden. Bleche, DĂ€mmung und andere Materialien seien kilometerweit geflogen.