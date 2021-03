Hotels weiterhin geschlossen

Minister informiert über Corona-Folgen für Tourismus

10.03.2021, 12:01 Uhr | dpa

Dr. Bernd Buchholz (Archivbild): Der Wirtschaftsminister informiert über den Tourismus während der Corona-Pandemie in Schleswig-Holstein. (Quelle: penofoto/imago images)

Während die Hotels weiterhin geschlossen sind, können Bürger nur spekulieren, wie es in diesem Jahr um den Urlaub in Schleswig-Holstein steht. Nun will der Wirtschaftsminister aufklären.

Über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Tourismus und mögliche Perspektiven für dieses Jahr berichtet am heutigen Mittwoch Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz. Gemeinsam mit der Geschäftsführerin der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein, Bettina Bunge, will der FDP-Politiker die Situation der für den Norden besonders wichtigen Branche analysieren.



Derzeit ist noch offen, wann Hotels, Ferienwohnungen und Urlauberzentren für Touristen wieder öffnen können. Am 22. März beraten Bund und Länder darüber.Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat sich in den vergangenen Tagen wiederholt optimistisch für eine Öffnung zu Ostern gezeigt.

Die Branche selbst betont immer wieder, Beherbergungsbetriebe seien kein Pandemietreiber. Wegen langer Schließungen verzeichnete der Tourismus im vergangenen Jahr erhebliche Einbußen. So sank die Zahl der Übernachtungen in Häusern mit mindestens zehn Betten um fast 20 Prozent auf knapp 29 Millionen und die der Gäste um gut 30 Prozent auf 6,2 Millionen.