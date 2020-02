Motivwagen trauert um Opfer von Hanau

LIVEStadt im Ausnahmezustand

Der Rosenmontagsumzug in Köln lockt jedes Jahr Hunderttausende Menschen auf die Straßen. In diesem Jahr richten sich die Blicke vor allem auch gen Himmel – denn die große Frage ist, ob das Wetter hält.

7.49 Uhr: Motivwagen: Kölner Dom trauert um die Opfer von Hanau

Im Kölner Karneval weint der Dom nach dem mutmaßlich rechtsextremistischen Anschlag von Hanau: Mit hängenden Turmspitzen und Tränen im Auge schicken die Kölner Jecken ihren Dom als Motivwagen in den Rosenmontagszug. Auf einem großen roten Herz, das der Dom in der Hand hält, steht: "uns Hätz schleiht för Hanau" – unser Herz schlägt für Hanau. Der Wagen werde weit vorne im Zug fahren, sagte eine Sprecherin des Festkomitees Kölner Karneval am Montagmorgen. Zuvor hatte der WDR über den Wagen berichtet.

7.16 Uhr: Guten Morgen Köln!

Kölle Alaaf! So wird es heute wieder aus Hunderttausenden Kehlen schallen. Denn zum traditionellen Rosenmontagsumzug in Köln feiern Einheimische und Touristen wieder zusammen auf den Straße und in den Kneipen. Wir halten Sie hier heute den ganzen Tag über mit allen wichtigen Informationen dazu auf dem Laufenden.