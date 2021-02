Corona-Blog aus Köln

Inzidenzzahl fällt auf 69,4

13.02.2021, 09:03 Uhr | t-online

Die kölsche Seele leidet unter dem Lockdown-Karneval, aber immerhin gibt es einen positiven Trend bei den Inzidenzzahlen, die auch am Freitag wieder gesunken sind.

Köln befindet sich weiterhin im Lockdown. Wie ist die aktuelle Corona-Situation in der Domstadt?

Laut dem RKI liegt die Inzidenzzahl in Köln nun bei 69,4 (Vortag: 77,1). Dies ist die Anzahl der Personen, die sich in Köln durchschnittlich je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den letzten sieben Tagen mit Corona infiziert haben. Nach den neuen Vorgaben der Bund- und Länderkonferenz wird ein Inzidenzwert von 35 angestrebt.

Donnerstag, 11. Februar: Schwangere muss nicht auf Corona-Station arbeiten

Die schwangere Ärztin muss nicht weiter auf der Station mit Covid-Patienten arbeiten. Darauf einigten sich am Donnerstag der Arbeitgeber der 29-Jährigen, ein Krankenhaus in Erftstadt bei Köln, sowie die Klägerin. Ferner sicherte das Krankenhaus die Weiterbeschäftigung der Medizinerin und ihre Fortbildung zur Ärztin für Innere Medizin zu.

Der Anwalt der Frau hatte der Klinik vorgeworfen, trotz Kenntnis von der Schwangerschaft "keine arbeitgeberseitige Vorsorge für die Gesundheit der Mitarbeiterin und ihres ungeborenen Kindes getroffen" zu haben.

Mittwoch, 10. Februar: Bewohner nach Corona-Ausbruch im Heim verstorben

In einem Pflegeheim im Stadtteil Ehrenfeld ist Anfang Februar ein größerer Corona-Ausbruch bekannt geworden. Laut dem "Kölner Stadt-Anzeiger" hatten sich 49 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Nun sollen vier davon verstorben sein. In der Einrichtung leben laut dem Bericht 71 alte Menschen. Die Bewohner hätten am 5. Februar geimpft werden sollen.

In Nordrhein-Westfalen können unter bestimmten Bedingungen auch sieben Impfdosen aus einer Phiole des Corona-Impfstoffs von Biontech/ Pfizer genutzt werden. "Sofern aus einem Vial sieben vollständige Einzeldosen entnommen werden können, bestehen keine Bedenken, damit eine weitere Person zu impfen", erklärt ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Düsseldorf und bestätigt damit einen Bericht des "Kölner Stadt-Anzeiger".



Allerdings dürfe der Impfstoff aus verschiedenen Ampullen nicht vermischt werden. Bislang sind nach offizieller Zulassung sechs Dosen in den Phiolen enthalten. Diese seien aber aus technischen Gründen regelmäßig überfüllt, hieß es weiter.

Dienstag, 9. Februar: Stadt macht neue Angaben zur Verbreitung von Mutationen

Die Stadt Köln hatte am Dienstag gemeldet, dass bis 8. Februar 221 Fälle der mutierten britischen Coronavirus-Variante und 93 Fälle der südafrikanischen Variante nachgewiesen wurden.

Die Stadt Köln wies am Dienstag eine Inzidenzzahl von 79 aus. Die Reproduktionszahl lag bei 1,18. Der 31.671 bestätigte Coronavirus-Fall wurde ausgewiesen (Vortag: 31.594). Dem Gesundheitsamt wurden drei weitere verstorbene Personen gemeldet, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden. Sie waren zwischen 80 und 85 Jahre alt und alle mehrfach vorerkrankt, heißt es. Bislang sind damit 464 Bewohner verstorben, die positiv auf -19 getestet wurden.



Corona-Pandemie erschwert Hilfe für Drogenabhängige



Saubere und geschützte Drogenkonsumräume sind in Köln knapp. Bei dem mobilen Drogenbus am Cäcilienhof arbeiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teils an der Kapazitätsgrenze.



Ein Obdachloser in einer Kölner U-Bahnstation (Symbolbild): Bei vielen führt die Wohnungslosigkeit in die Alkohol- oder Drogenabhängigkeit. (Quelle: Future Image/imago images)



Die Corona-Krise erschwert die Arbeit mit den Suchtkranken zusätzlich. Um bei Notfällen rechtzeitig eingreifen zu können, ist es wichtig, Gestik und Mimik der Konsumierenden zu beobachten – das falle nun wegen der Maske weg, erzählt eine Sozialarbeiterin gegenüber t-online. Lesen Sie die Hintergründe hier.

Disclaimer: Da neue Infektionen zudem mit einer gewissen Verzögerung an das RKI gemeldet werden, werden die Fallzahlen und der daraus resultierende Inzidenzwert in der Regel eher als zu niedrig angegeben. Häufig basieren die Werte auf unvollständigen Daten. Die aktuell gemeldeten RKI-Tageswerte stellen daher eine potenziell trügerische Momentaufnahme dar und sollten nicht ohne Berücksichtigung weiterer Faktoren als Entscheidungsgrundlage für das weitere Vorgehen in der Pandemie herangezogen werden.