Köln

ALBA startet gegen Bonn in erste Pokalrunde

28.07.2021, 16:57 Uhr | dpa

Meister und Pokalfinalist Alba Berlin empfängt in der 1. Runde des nationalen Cups der neuen Saison die Telekom Baskets Bonn. Die Runde wird am 2. und 3. Oktober ausgespielt, das Top-Four-Finalturnier ist für den 19. und 20. Februar 2022 geplant. Auch in der Meisterschaft startet der Berliner Basketball-Bundesligist Alba mit einem Heimspiel gegen Bonn (23. September).

Pokal-Titelverteidiger FC Bayern München empfängt in der ersten Runde des Pokals den früheren Serienmeister Brose Bamberg. Das ergab die Auslosung durch Bundesliga-Geschäftsführer Stefan Holz und den Boxer Nelvie Tiafack am Mittwoch in Köln. Der Hauptrunden-Sieger der vergangenen BBL-Spielzeit, MHP Riesen Ludwigsburg, trifft auswärts auf die Hakro Merlins Crailsheim.

Die weiteren Partien lauten Fraport Frankfurt gegen EWE Baskets Oldenburg, Niners Chemnitz gegen ratiopharm Ulm, medi Bayreuth gegen Hamburg Towers, Basketball Löwen Braunschweig gegen BG Göttingen sowie s. Oliver Würzburg gegen Syntainics MBC Weißenfels.