Liveblog zu Weiberfastnacht

Karneval trotz Krieg: Erste Zugänge zur Zülpicher Straße gesperrt

24.02.2022, 12:53 Uhr | cco, mec, dpa

Es ist soweit: Der Straßenkarneval beginnt. Das gesamte Stadtgebiet ist jetzt Brauchtumszone, draußen und drinnen darf gefeiert werden. Wir sind live dabei und berichten aus der Kölner City.

Krieg überschattet Karneval

In der Nacht sind die schlimmsten Befürchtungen wahr geworden: Russland hat die Ukraine angegriffen, es ist Krieg in Europa. Kann man Karneval feiern, wenn Krieg ist? Bislang finden viele Veranstaltungen wie geplant statt, die Kneipen sind geöffnet.

12.46 Uhr: Volle Zülpicher Straße

Es sind beinahe die gleichen Bilder wie am 11.11.: Die Zülpicher Straße ist voll, Menschen, viele Jugendliche, feiern dicht an dicht gedrängt.

Bilder, wie wir sie vom 11.11. kennen: Die Zülpicher Straße ist brechend voll, Menschen feiern eng an eng Straßenkarneval. (Quelle: Dominik Sommerfeld)



Der Zugang zur Zülpicher Straße wird an einer Stelle außen kontrolliert, dort muss der Impfnachweis gezeigt werden, um einen Stempel zu bekommen. Innerhalb des Viertel gibt es auch Kontrollen, dort kontrolliert, ob der Stempel da ist und ob Glasflaschen mitgeführt werden.

Für viele, die ankommen, heißt es inzwischen aber schon: Kein Zugang mehr zur Zülpicher Straße.

Kein Zugang: Die Stadt hat angefangen, Zugänge zur Zülpicher Straße zu sperren und auf Ausweichflächen umzuleiten. (Quelle: Dominik Sommerfeld)



Und wer drinnen feiern möchte, muss sich ausweisen können, so sehen es die Regeln der Brauchtumszone im gesamten Kölner Stadtgebiet vor.

2G plus für alle: Wer in Köln Karneval drinnen feiern möchte, muss geimpft oder genesen und tagesaktuell getestet sein. (Quelle: Dominik Sommerfeld)



12.07 Uhr: Stadt sperrt erste Zugänge zur Zülpicher Straße

"Die Zülpicher Straße hat sich im Lauf der letzten Stunde gut gefüllt", teilte die Stadt Köln soeben mit. Deshalb hat die Stadt nun erste Zugänge ins Zülpicher Viertel geschlossen und gleichzeitig erste Entlastungsflächen auf den Uni-Wiesen geöffnet, wohin die Feiernden, die ins Zülpicher Viertel wollen, jetzt umgeleitet werden, heißt es weiter.

Eindruck von der Hohen Straßen: Hier können sich alle Feierwütigen noch frei bewegen. (Quelle: Dominik Sommerfeld)

Unterdessen ist in der Innenstadt selbst, zum Beispiel auf der Hohen Straße, der Andrang überschaubar.

11.38 Uhr: Was ist Schunkeln, was ist Tanzen?

Vor der Kneipe "Kunst Kaschämm" am Alter Markt, also dort, wie soeben der Straßenkarneval eingeläutet wurde, werden Impfnachweise und Tests geprüft. Drinnen ist es voll, aber man wolle nicht komplett voll machen, heißt es vom Chef der Kneipe. Ab wann Schunkeln (erlaubt) als Tanzen gilt (nicht erlaubt), muss dann wohl im Praxisfall noch entschieden werden.

Feiern unter 2G-plus-Bedingungen: In der "Kunst Kaschämm" am Alter Markt läuft das nach Angaben des Kneipenbesitzers bislang gut. (Quelle: Dominik Sommerfeld)



Eine Wirtin in der Köln Altstadt, die ihren Namen an dieser Stelle nicht lesen möchte, sagt: "Uns fehlen hier 80 Prozent im Vergleich zu den Vor-Corona-Jahren".

11.11 Uhr: Jetzt wird Straßenkarneval gefeiert

Der jeckeste Zeitpunkt unter den jecken Zeiten. Auf dem Alten Markt wird der Straßenkarneval eingeläutet. Auf den Tribünen ist zwar gute Stimmung, aber trotzdem ist der Eindruck ein wenig trostlos – natürlich den Pandemie-Bedingungen geschuldet.



Der Alte Markt in Köln zu Weiberfastnacht: Ein ungewohnter Anblick, aber die Stimmung auf den Tribünen ist gut. (Quelle: Dominik Sommerfeld)



Die Tribünenzelte sind weit von der Bühne entfernt, der halbe Platz ist frei: Es ist ein ungewohnter Anblick für jeden, der weiß, wie der Alte Markt eigentlich an Weiberfastnacht aussieht. Aber es geht eben gerade nicht anders. Und es wird das Beste draus gemacht.

Zwar regnet es immer mal wieder ein bisschen, jedoch außergewöhnlich mild für Karnevalsverhältnisse. Kaum tritt das Dreigestirn auf die Bühne, kommt ein wenig die Sonne raus.

Karnevalsstimmung light: Das Dreigestirn auf dem Alten Markt in Köln. (Quelle: Dominik Sommerfeld)



Der Sender "Radio Köln" spielt trotz Weiberfastnacht heute keine Karnevalsmusik. Das teilte der Sender via Twitter mit. "Es ist für uns undenkbar, über einen Krieg in Europa zu berichten – eingebettet in Karnevalsmusik", heißt es.

OB Henriette Reker (parteilos) hat sich nochmals zu den Beweggründen geäußert, Karneval stattfinden zu lassen. Im vergangenen Jahr habe man das Fest aufgrund gesetzlicher Regelungen absagen können. Das sei dieses Jahr nicht möglich gewesen.

"Wir können den Karneval nur steuern", sagt sie. "Ich bin im vollen Bewusstsein darüber, dass es Bilder geben wird, die Kopfschmerzen verursachen." Dennoch: Wer die Regeln nicht berücksichtige, müsse massiv dafür bezahlen, dass er oder sie die Gesellschaft gefährde.

Wochenlang hatte man bei der Stadt Köln auf ein Sicherheitskonzept hingearbeitet, das ein sicheres Feiern auch während der Pandemie ermöglichen sollte. Es sollte ein ausgelassenes Fest mit Regeln werden, kein Feiern "außer Rand und Band", wie Reker vorher betont hatte. Und dann kam der Krieg.

Prinz Sven sagt: "Heute wurden wir von der Realität eingeholt." Der Prinz ist sichtlich geknickt.

Gedrückte Stimmung bei Prinz Sven zum Auftakt des Straßenkarnevals. (Quelle: Dominik Sommerfeld)







Die Innenstadt ist bis auf ein paar kleine Gruppen noch recht leer. Am Alten Rathaus wird das Dreigestirn empfangen, Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) ist auch dabei – ohne Kostüm, nur mit Orden und Anstecker. Auch hier überschattet der Krieg alles.



Kölns Oberbürgermeistern Henriette Reker (parteilos) am Alten Rathaus: Die Stimmung ist verhalten, der Krieg in der Ukraine überschattet den Auftakt zum Straßenkarneval. (Quelle: Dominik Sommerfeld)



„Mir ist wirklich nicht zum Feiern zumute, aber weder ich noch das Festkomitee wollen den Karneval absagen. Jeder muss für sich selbst entscheiden, ob er oder sie feiern möchte,“ sagt Reker. Der Brauchtum gebe Halt, Karneval sei kein Event, sondern ein Lebensgefühl.



Die Musikeinlage beim Dreigestirn-Empfang ist dennoch abgesagt. Reker drückt ihr Mitgefühl aus und sagt: „In Köln sind Menschen, die vom Krieg vertrieben wurden, jederzeit willkommen.“ Dann legt das Dreigestirn eine Schweigeminute ein. Die Stimmung ist gedrückt.



Schweigeminute beim Dreigestirn: Beim Empfang im Alten Rathaus geht der Krieg an niemandem spurlos vorbei. (Quelle: Dominik Sommerfeld)







In Köln waren am Morgen jedenfalls erste Kostümierte unterwegs oder standen an Corona-Teststationen an. Das Festkomitee Kölner Karneval teilte mit: "Heute beginnt der Straßenkarneval, das bedeutet für die Jecken in Köln hauptsächlich individuell feiern, draußen oder in der Kneipe. Nach zwei Jahren Pandemie ist die Sehnsucht danach sehr groß – und das Absagen mit so kurzem Vorlauf rein organisatorisch auch gar nicht möglich. Es wäre aus unserer Sicht auch das falsche Signal."

Sicherlich gehe das Geschehen in der Ukraine nicht spurlos an den Karnevalisten vorüber. Die Gedanken vieler Jecken seien an diesem Morgen bei den Menschen in der Ukraine, die mit Angst auf die nächsten Tage blickten.

"Wir haben gerade auch in der jüngeren Vergangenheit gelernt, dass der Karneval in Krisenzeiten eine wichtige Funktion für die Menschen hat. Sich die Grenzen des Frohsinns vom einem Despoten diktieren zu lassen, entspricht nicht dem Gedanken des Fastelovends, in dem Freiheit und Gleichheit an oberster Stelle steht."



Auch eine Sprecherin der Stadt Köln teilte mit, der Empfang des Dreigestirns im Rathaus finde wie geplant statt.

9.34 Uhr Es geht los: Der Auftakt zum Straßenkarneval

Weiberfastnacht, Köln Hauptbahnhof, früher Vormittag: Die ersten Feiernden treffen sich. (Quelle: Carlotta Cornelius)



Köln ist Brauchtumszone. Das heißt: Alle, die geboostert oder zweifach geimpft und tagesaktuell getestet sind, dürfen auf dem Kölner Stadtgebiet Karneval feiern. Drinnen in Kneipen braucht jeder einen Test, auch Geboosterte. Es werden Zehntausende Feierende erwartet, die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort.