Liveblog zu Weiberfastnacht

Auftakt zum Straßenkarneval – trotz Krieg in der Ukraine

24.02.2022, 10:50 Uhr | cco, mec, dpa

Es ist soweit: Der Straßenkarneval beginnt. Das gesamte Stadtgebiet ist jetzt Brauchtumszone, draußen und drinnen darf gefeiert werden. Wir sind live dabei und berichten aus der Kölner City.

Krieg überschattet Karneval

In der Nacht sind die schlimmsten Befürchtungen wahr geworden: Russland hat die Ukraine angegriffen, es ist Krieg in Europa. Kann man Karneval feiern, wenn Krieg ist?

Der Sender "Radio Köln" spielt trotz Weiberfastnacht heute keine Karnevalsmusik. Das teilte der Sender via Twitter mit. "Es ist für uns undenkbar, über einen Krieg in Europa zu berichten – eingebettet in Karnevalsmusik", heißt es.

OB Henriette Reker (parteilos) hat sich nochmals zu den Beweggründen geäußert, Karneval stattfinden zu lassen. Im vergangenen Jahr habe man das Fest aufgrund gesetzlicher Regelungen absagen können. Das sei dieses Jahr nicht möglich gewesen.

"Wir können den Karneval nur steuern", sagt sie. "Ich bin im vollen Bewusstsein darüber, dass es Bilder geben wird, die Kopfschmerzen verursachen." Dennoch: Wer die Regeln nicht berücksichtige, müsse massiv dafür bezahlen, dass er oder sie die Gesellschaft gefährde.

Wochenlang hatte man bei der Stadt Köln auf ein Sicherheitskonzept hingearbeitet, das ein sicheres Feiern auch während der Pandemie ermöglichen sollte. Es sollte ein ausgelassenes Fest mit Regeln werden, kein Feiern "außer Rand und Band", wie Reker vorher betont hatte. Und dann kam der Krieg.

Prinz Sven sagt: "Heute wurden wir von der Realität eingeholt." Der Prinz ist sichtlich geknickt.

Gedrückte Stimmung bei Prinz Sven zum Auftakt des Straßenkarnevals. (Quelle: Dominik Sommerfeld)







Die Innenstadt ist bis auf ein paar kleine Gruppen noch recht leer. Am Alten Rathaus wird das Dreigestirn empfangen, Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) ist auch dabei – ohne Kostüm, nur mit Orden und Anstecker. Auch hier überschattet der Krieg alles.



Kölns Oberbürgermeistern Henriette Reker (parteilos) am Alten Rathaus: Die Stimmung ist verhalten, der Krieg in der Ukraine überschattet den Auftakt zum Straßenkarneval. (Quelle: Dominik Sommerfeld)



„Mir ist wirklich nicht zum Feiern zumute, aber weder ich noch das Festkomitee wollen den Karneval absagen. Jeder muss für sich selbst entscheiden, ob er oder sie feiern möchte,“ sagt Reker. Der Brauchtum gebe Halt, Karneval sei kein Event, sondern ein Lebensgefühl.



Die Musikeinlage beim Dreigestirn-Empfang ist dennoch abgesagt. Reker drückt ihr Mitgefühl aus und sagt: „In Köln sind Menschen, die vom Krieg vertrieben wurden, jederzeit willkommen.“ Dann legt das Dreigestirn eine Schweigeminute ein. Die Stimmung ist gedrückt.



Schweigeminute beim Dreigestirn: Beim Empfang im Alten Rathaus geht der Krieg an niemandem spurlos vorbei. (Quelle: Dominik Sommerfeld)







In Köln waren am Morgen jedenfalls erste Kostümierte unterwegs oder standen an Corona-Teststationen an. Das Festkomitee Kölner Karneval teilte mit: "Heute beginnt der Straßenkarneval, das bedeutet für die Jecken in Köln hauptsächlich individuell feiern, draußen oder in der Kneipe. Nach zwei Jahren Pandemie ist die Sehnsucht danach sehr groß – und das Absagen mit so kurzem Vorlauf rein organisatorisch auch gar nicht möglich. Es wäre aus unserer Sicht auch das falsche Signal."

Sicherlich gehe das Geschehen in der Ukraine nicht spurlos an den Karnevalisten vorüber. Die Gedanken vieler Jecken seien an diesem Morgen bei den Menschen in der Ukraine, die mit Angst auf die nächsten Tage blickten.

"Wir haben gerade auch in der jüngeren Vergangenheit gelernt, dass der Karneval in Krisenzeiten eine wichtige Funktion für die Menschen hat. Sich die Grenzen des Frohsinns vom einem Despoten diktieren zu lassen, entspricht nicht dem Gedanken des Fastelovends, in dem Freiheit und Gleichheit an oberster Stelle steht."



Auch eine Sprecherin der Stadt Köln teilte mit, der Empfang des Dreigestirns im Rathaus finde wie geplant statt.

9.34 Uhr Es geht los: Der Auftakt zum Straßenkarneval

Weiberfastnacht, Köln Hauptbahnhof, früher Vormittag: Die ersten Feiernden treffen sich. (Quelle: Carlotta Cornelius)



Köln ist Brauchtumszone. Das heißt: Alle, die geboostert oder zweifach geimpft und tagesaktuell getestet sind, dürfen auf dem Kölner Stadtgebiet Karneval feiern. Drinnen in Kneipen braucht jeder einen Test, auch Geboosterte. Es werden Zehntausende Feierende erwartet, die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort.